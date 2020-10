XALIMNEWS- A l’occasion de la célébration de la journée mondiale des enseignants, Ousmane Sonko a tenu à rendre hommage à ces derniers. « Chers enseignants, vous exercez l’un des métiers les plus nobles. Plus que jamais, vous nous avez confirmé votre engagement à construire nos futures générations.Grâce à vous, tous les apprenants ont pu traverser cette année particulière avec le minimum de heurts possible grâce à votre dévouement, votre capacité d’innovation et votre agilité », a écrit le leader de Pastef sur sa page Facebook.