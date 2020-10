XALIMANEWS- Le Forum de Dakar sur la paix et la sécurité, qui se tient habituellement en novembre, aura lieu dans le premier trimestre de l’année 2021. Une annonce faite par le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, hier. Selon le ministre Amadou Ba, ledit forum va se tenir, entre janvier et mars 2021. L’ancien argentier de l’Etat s’exprimait en marge d’une réunion de concertation tenue à Dakar avec les ambassadeurs de l’Union européenne accrédités au Sénégal, informe Actusen.