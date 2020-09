XALIMANEWS- Invité samedi dernier a examiné les recommandations du Fonds monétaire international (Fmi), lors de sa dernière mission au Sénégal dans le cadre des activités mensuelles de l’Africaine de recherche et coopération pour l’appui au développement endogène (Arcade) en partenariat avec la Fondation Rosa Luxembourg, Papa Demba Thiam, économiste et ancien fonctionnaire de la Banque Mondiale invite les décideurs politiques à prendre de la hauteur par rapport aux orientations des institutions de Bretton Woods pour sortir leur pays de la dèche…

L’ancien fonctionnaire de la Banque mondiale, Papa Demba Thiam, devenu entrepreneur-conseil en développement industriel intégré par les chaines de valeurs, portant un regard sur les dernières recommandations du Fonds monétaire international (Fmi), lors de sa dernière mission au Sénégal se dit «outré» par celui-ci, dans sa façon d’orienter les pays membres.

A cette analyse, il dira: «Les fameux classements du Doing Business sont tout simplement la pire escroquerie des institutions, où l’on vous demande de réformer et puis après, on vous classe meilleur élève, moyen, mauvais sur la base des critères subjectifs».

Parlant de prescription qu’il trouve abyssale, ce fin observateur des économies africaines dans leur fonctionnement et leurs rapports avec les institutions financières internationales, s’interroge sur les raisons qui font que l’Afrique ne décolle toujours pas. D’où la question: «Prescription à qui?»

Poursuivant son raisonnement, il avance : «La vérité des prix de manière universelle n’existe pas, pas même aux Etats-Unis, parce qu’elle est relative. Et elle dépend des objectifs poursuivis». Mieux encore, «même dans du marché, la vérité des prix des entreprises est tributaire des objectifs que l’entreprise poursuit».

Et même dans le cas précis, tient-il à faire savoir : «La vérité des prix n’est pas appliquée à tous les produits.

Parce que certains d’entre eux rapportent beaucoup plus d’argent à l’entreprise. Ces dits produits sont des vaches à lait, qui rapportent de l’argent à l’entreprise avec un minimum d’efforts pour soutenir des produits vedettes.

