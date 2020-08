« Salam la famille ! C’est le cœur lourd et l’âme meurtrie que j’ai appris que nous venons de perdre un être très cher, un compagnon fidèle, un homme généreux et travailleur. Notre grand frère Ibra Thiam n’est plus et c’est une immense perte pour toute la famille de la Génération Consciente. Nous présentons nos condoléances les plus attristées à toute sa famille et nous compatissons sincèrement à leur douleur. Grand frère tu seras a jamais dans nos cœurs, repose en paix ?????? »