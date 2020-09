XALIMANEWS- Arrêté par la brigade de gendarmerie de Mbour samedi dernier pour viol, pédophilie et actes contre nature, C.Sall risque gros. Ce professeur d’Education physique et sportive (EPS) a agi pendant au moins deux ans, avant de tomber suite aux confidences faites par une de ses victimes à ses parents. Le garçon, qui avait des douleurs intenses, n’a que 15 ans. Les gendarmes ont mis la main sur plusieurs messages salaces que le mis en cause envoyait à des gamins pour les ferrer. En effet dès que son arrestation a été annoncée, plusieurs autres victimes se sont signalées aux enquêteurs, informe Libération.