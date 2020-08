Le Sénégal va presque doubler sa participation à Sangomar. En effet, Petrosen a officiellement exercé une option pour augmenter sa participation dans la coentreprise Rufisque Offshore, Sangomar Offshore et Sangomar Deep Offshore (RSSD). Ce, de 10% à 18%.

Woodside, pour sa part, voit sa participation révisée de 35% à 31,89%, a indiqué la compagnie elle-même dans ses résultats financiers du premier semestre. La configuration précédente était de 10% pour Petrosen, 15% pour FAR, 35% pour Woodside et 40% qui revenaient à Cairn Energy.

Ce qu’il faut rappeler, c’est que le projet Sangomar est marqué, ces derniers jours, par l’accord entre les compagnies Lukoil et Cairn Energy. Cette dernière avait accepté de vendre ses 40% à la compagnie russe.

Mais, opérateur du projet, Woodside avait opposé son véto. Il s’était montré intéressé par les participations mises en jeu. L’accord était suspendu à l’approbation de l’Etat du Sénégal et des membres de la coentreprise.

Ainsi, les 8% qui s’ajoutent aux 10% initiales de Petrosen sont-elles issues des participations de Cairn ou même de FAR qui était en défaut de paiement et qui avait aussi manifesté sa volonté de vendre sa participation ? Igfm a tenté de joindre le service de communication de Petrosen pour plus de précisions. Pour l’instant, nous y reviendrons dès que nous obtiendrons leurs éclairages.

Igfm