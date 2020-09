XALIMANEWS- Alors qu’il souhaite quitter le Barça cet été et n’a pas participé à la reprise, Leo Messi est à l’affiche de la dernière campagne de promotion du nouveau maillot du club catalan.

« Le maillot version stadium pour 2020-2021 est déjà disponible ». Via un petit tweet, le Barça a invité ses supporters à acheter le nouveau maillot de leur équipe et malgré l’actualité autour de l’avenir de Leo Messi, l’Argentin est bien présent sur la photo de la campagne de promotion, au premier rang et au centre. On retrouve à ses côtés les Français Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann, ainsi que derrière lui Gerard Piqué, Marc-André Ter Stegen et Frenkie de Jong.

Le Barça estimant que Messi lui appartient toujours, il est bien logique qu’il se serve encore de son image et la photo a évidemment été prise il y a plusieurs semaines, bien avant que l’Argentin n’envoie son célèbre BuroFax à ses dirigeants pour leur notifier son intention de partir.

Il faudra en tout cas suivre de près l’évolution du dossier dans les prochaines heures puisque le père de Leo Messi, Jorge, est arrivé ce matin à Barcelone. Accueilli à l’aéroport par une horde de journalistes, il est vité monté dans un taxi sans un mot. Il devrait normalement rencontrer rapidement Josep Maria Bartomeu pour tenter de débloquer la situation de son fils.

Dailymercato