XALIMANEWS- La date butoir de dépôt des candidatures à la présidentielle d’octobre 2020 en Côte d’Ivoire est passée lundi et plusieurs ont déposé leur dossier. Derrière les personnalités les plus médiatisées se trouve une qui pourrait faire sensation pendant le scrutin.

Plus d’une trentaine de personnalités diverses ont déposé leur dossier pour participer à la course à la magistrature suprême en Côte d’Ivoire. De Ouattara à Gbagbo en passant par Bédié et Guillaume Soro, les personnalités les plus importantes et représentatives du pays ont vu leur dossier reçu par la commission électorale. Cependant, moins médiatisée, le dépôt de candidature de Carine Bladi, ancienne Miss Côte d’Ivoire (2016), pourrait faire très fort.

La jeune femme, présidente du parti Nicin, a également produire son dossier et déposé pour concourir face aux cadors de la politique ivoirienne. Si son dossier est accepté par la CEI, elle serait la seule femme en lice pour cette consultation. Loin donc de son apparence de Top model innocente, elle fait preuve d’un fort caractère en allant se joindre à ce combat de gladiateurs parmi les « combattants » les plus féroces en la matière.

Beninwebtv