« L’oeuvre de Dieuwrigne universel Idrissa Samb pour la Tabaski 2020. Après les 23 moutons de race offerts le samedi précédent, l’Amire de SOKHNA AIDA SALIOU revient ce samedi 25 juillet 2020 en offrant une montre sertie de 403 diamants, une pile de bazins haut de gamme, un boeuf Hollandais à SOKHNA AIDA SALIOU ainsi que deux parures en or pour Sokhna Bator Saliou et Sokhna Adja Saliou…

Dieuredieufety SERIGNE BÉTHIO ? SERIGNE BÉTHIO amoul dendadoo, » peut on lire sur la page Facebook des Thiantacounes