XALIMANEWS- Mansour Faye qui avait menacé publiquement de porter plainte contre le journalise Babacar Fall pour une question qu’il lui avait posée semble avoir mis de l’eau dans son vin. C’est sur le plateau du journaliste qu’il a donné des infos par rapport à ladite plainte: »il ny a pas eu de plainte, le journaliste le sait trés bien », dit-il trés géné. « non il ny a pas eu de plainte. Il ny avait aucun problème avec ce journaliste que vous êtes et moi même, c’était dans le cadre d’une émission et c’est oublié à la minute que j’ai eu à terminer cette émission », ajoute-t-il