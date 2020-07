XALIMANEWS- L’Afrique du Sud est le pays est le plus touché d’Afrique et figure parmi les cinq premiers au monde en termes de cas confirmés.

Près de 13 000 agents de santé ont été infectés en Afrique du Sud par le nouveau coronavirus et une centaine en sont morts, a annoncé, jeudi 23 juillet, le ministère sud-africain de la Santé. Ce pays est le plus touché d’Afrique et figure parmi les cinq premiers au monde en termes de cas confirmés, avec 408 052 cas signalés à ce jour, dont 5 940 décès.

L’Afrique du Sud a enregistré une hausse de près de 60 % du nombre total de décès naturels au cours des dernières semaines, laissant les spécialistes penser que le nombre de décès liés au coronavirus est en fait beaucoup plus élevé que ne l’indiquent les statistiques officielles. Le taux de mortalité est cependant resté faible, aux alentours de 1,5 % mercredi, selon les mises à jour quotidiennes du ministère de la santé.

Les chiffres dévoilés jeudi par le ministère sud-africain de la santé sont tombés au moment où l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a fait état du décès de plus de 10 000 agents de santé dans quarante pays. Sur le total des agents de santé touchés par le Covid-19 en Afrique du Sud, 6 394 d’entre eux sont totalement guéris, a précisé à l’AFP le porte-parole du ministre, Popo Maja.

Infirmières, médecins, ambulanciers, laborantins

« L’augmentation des cas de Covid-19 en Afrique ajoute de la pression sur les services de santé à travers le continent », a déclaré jeudi le docteur Matshidiso Moeti, directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique, au cours d’une conférence de presse. « Cela engendre de réelles conséquences sur les individus qui travaillent (dans le secteur de la santé) et il n’y a pas d’exemple plus décevant que le nombre croissant d’infections des agents de santé », a-t-elle déclaré.

Des infirmières, des médecins, des ambulanciers, des agents administratifs et des laborantins figurent notamment parmi les personnes infectées par le nouveau coronavirus. « Nous devons nous assurer qu’ils aient l’équipement nécessaire et les informations [indispensables] pour eux-mêmes, leurs patients et leurs collègues » pour ne pas être infectés, a souligné le docteur Matshidiso Moeti.

L’Afrique subsaharienne a enregistré plus de 750 000 cas de Covid-19, dont 15 000 décès tandis que le continent tout entier en comptabilise 770 300 et 16 434 morts.

Le Monde avec AFP