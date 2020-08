XALIMANEWS- Cher Dr Ndour, vous pensez sérieusement qu’investir sur un centre de PMA et une unité de transplantation médullaire pendant que les services comme les laboratoires, l’imagerie et la réanimation sont dans un état lamentable que tout le monde connaît est raisonnable ?

La PMA, la transplantation de moelle et d’organes solides etc… sont bien évidemment des offres de service indispensables dans notre pays personne ne le conteste.

Il s’agit simplement de ne pas mettre la charrue avant les bœufs.

Juste un exemple : pour greffer de la moelle à un patient qui a une leucémie par exemple on lui fait un conditionnement avec chimiothérapie , radiothérapie (irradiation corporelle totale) qui va entraîner des aplasies prolongées. Si le patient fait un choc septique dans ces conditions tu le mets dans un service de Rea qui n’a rien pour gérer un patient en aplasie ?

Le bon sens voudrait qu’on règle ce type de problème d’abord avant de se lancer tête baissée. Le problème qui est posé ici c’est la hiérarchie des priorités.

Un des problèmes avec ces projets au Sénégal c’est que chacun regarde le bout de son nez et défend sa chapelle alors qu’il s’agit d’une prise en charge pluridisciplinaire.

Une greffe de moelle ne peut pas s’envisager sans une réanimation configurée pour ça (chambre stérile flux d’air etc..), un centre de transfusion où les produits sanguins labiles sont disponibles, une pharmacie qui assure la disponibilité correcte des produits de chimiothérapie des anti infectieux etc…

Le plateau technique basique obsolète de nos hôpitaux constitue la priorité je suis désolé mais avec des réflexions de ce type c’est pas demain la veille qu’on trouvera des solutions à cette lancinante question.

Heureusement que vous avez déclaré votre conflit d’intérêt qui biaise votre argumentaire.

Confraternellement ?