XALIMANEWS : Le département de Podor vit au rythme des préparatifs de la fête de Tabaski. Pendant que certains remuent ciel et terre pour passer une belle fête avec leurs familles d’autres préfèrent la facilité et se présentent sous une casquette qui est loin d’être la leur .A bord d’une Mercedes blanche ,trois individus se présentent comme étant des douaniers et saisissent de la marchandise chez les commerçants .A Ngaolé (5klm) de Podor ils ont saisi une dizaine de bidons d’huile ,au marché de Podor plusieurs sacs de sucre ont été saisis .Pourtant la marchandise saisie a été acquise auprès du service de la douane de Podor qui procède régulièrement à la vente de la marchandise saisie et les commerçants en profitent pour s’approvisionner avec la fermeture de la frontière.Les commerçants de Podor ont constaté les dégâts après une liaison téléphonique avec le service de la douane qui dit on nie la présence de douaniers autres que ceux de Podor dans la zone .Partout les commerçants ont alerté et les dernières informations font état de la présence des faux douaniers dans la zone de l’île à morfile frontalière à la Mauritanie .