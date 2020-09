XALIMANEWS- Un grand incendie ravage ce jeudi 10 septembre un bâtiment du port de Beyrouth, cinq semaines après l’explosion qui a ravagé la ville. Selon l’armée libanaise, c’est un «?entrepôt d’huiles et de pneus?» qui a pris feu.

Un gigantesque incendie s’est déclaré jeudi 10 septembre dans un entrepôt du port de Beyrouth, semant la panique parmi des Libanais encore sous le choc de l’explosion meurtrière et dévastatrice qui a traumatisé la capitale il y a cinq semaines.

Selon l’armée libanaise, il s’agit d’un « entrepôt d’huiles et de pneus sur le marché libre du port de Beyrouth », le communiqué diffusé sur Twitter précise que des « opérations ont commencé pour éteindre l’incendie et des hélicoptères de l’armée participeront à son extinction. »

« On était en train de travailler, et soudain il y a eu des cris, pour nous dire de sortir », raconte à l’AFP Haitham, l’un des employés de l’entrepôt touché par l’incendie de jeudi. « Il y avait des travaux de soudure en cours, puis les flammes se sont déclarées, on ne sait pas ce qui s’est passé », ajoute-t-il.

« C’est soit à cause de la chaleur, soit d’une erreur »

L’incendie « a commencé par les bidons d’huile avant de se propager aux pneus », a expliqué le directeur par intérim du port, Bassem Al Kaissi, à une chaîne de télévision locale, sans être en mesure d’en préciser l’origine. « C’est soit à cause de la chaleur soit d’une erreur, il est encore trop tôt pour le savoir. »

Plusieurs vidéos montrent des travailleurs s’éloigner en courant de la zone de feu. Une large colonne de fumée noire – visible d’une grande partie de la ville – s’élève depuis port qui porte encore largement les stigmates de l’explosion qui avait soufflé les alentours.

La croix avec Afp