Ce mercredi, le Khalif général des Mourid, Serigne Mountakha Mbacke s’est encore illustré. Venu à Porokhane pour l’inauguration de la grande mosquée prevue ce vendredi, Serigne Mountakha donne l’exemple. Masqué, le khalif a respecté les mesures barriéres contre le coronavirus. Dans le même sillage, Serigne Mbaye Sy Mansour, Khalif des Tidianes lui aussi lors de la levée du corps de Mansour Kama à l’hopital Pricipal de Dakar avait surpris plus d’un. Son gest magnifié, son message est clair, le virus ne circule pas tout seul, c’est l’homme, porteur du virus, qui circule. En l’absence de traitement, la meilleure des protéctions pour vous et vos proches est de respecter les mesures barriéres et la distanciation physique. En complément, portez un masque quand la distance d’un metre ne peut pas être respectée.