XALIMANEWS- La police veille au grain pour le respect des mesures barrières. Depuis le week-end dernier, plus de 1500 personnes ont été interpellées par le commissariat central de Dakar.

La surveillance de mise, des descentes sont effectuées en permanence sur les lieux de rassemblement comme les gares routières, les marchés et les plages. Passants, véhicules et passagers sont contrôlés. Parmi les motifs d’arrestation, le non respect du port de masque caracole en tête.

+1.000.000 Fcfa d’amendes collectées par les agents verbalisateurs

Au cours de ces opérations, plus d’un million F CFA d’amendes forfaitaires récoltées par les agents verbalisateurs, a été versé au Trésor public, estime El Hadji Ibrahima Dramé, le commissaire central de Dakar, interrogé par la Rts.

Il est à signaler que la pratique du sport en individuel est permise sur la Corniche, mais pas en regroupement.

Rewmi