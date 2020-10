Après son élimination frustrante en League Cup cette semaine, Chelsea s’est bien rattrapé en Championnat face à Crystal Palace (4-0, buts de Chilwell, Zouma et doublé de Jorginho). Pour sa première en Premier League, Edouard Mendy a vécu un samedi tranquille.

Ce 3 octobre 2020 restera dans la mémoire d’Edouard Mendy : transféré à Chelsea il y a moins de dix jours, le Sénégalais a remporté sa première victoire avec les Blues. Et ce, quatre jours après son bizutage frustrant, en League Cup, Chelsea ayant été sorti par Tottenham aux tirs au but. Avec aucune tentative des Spurs stoppées par le portier sénégalais. Et si certains pouvaient peut-être en douter, c’est clair : le numéro 1, jusqu’à nouvel ordre, c’est Edouard Mendy. Ce samedi, l’ancien dernier rempart du Stade de Reims a vécu ses 90 premières minutes dans sa nouvelle arène de Stamford Bridge. Avec Kepa sur le banc, donc. Pour un début d’après-midi tranquille. Wilfried Zaha et Crystal Palace ont en effet été bien inoffensifs, et bien quelconques dans le jeu. On retient seulement cette intervention aisée de la 63e minute. Pour un Mendy en qui ses coéquipiers ont déjà confiance, à l’image de cette remise poitrine dangereuse mais maîtrisée par Ben Chilwell (71e).

Le calvaire de Mamadou Sakho

Transféré contre plus de 50 millions d’euros cet été, le latéral anglais a été l’homme de ce match d’ouverture de la 4e journée. Sûr défensivement, il ouvrait la marque et était passeur décisif sur le deuxième but des siens. Et si le score est large au final, il ne correspond pas franchement à la prestation des hommes de Frank Lampard. Brouillon en première période offensivement, Chelsea ne comptait que sur quelques fulgurances de Kai Havertz pour créer l’étincelle. Sans réussite derrière. On se disait surtout qu’on a hâte de voir Hakim Ziyech venir ajouter son grain de sel, le Marocain n’a pas encore disputé la moindre minute et se rapproche de ses débuts en Angleterre. En difficulté pour perturber le bloc bien regroupé de Palace, Chelsea transformait une faute adverse pour enfin se libérer. Cette faute venait de Mamadou Sakho qui ratait complètement sa relance dans sa propre surface. Derrière, le cuir atterrissait au second poteau et Chilwell ouvrait son compteur avec sa nouvelle formation (1-0, 50e). Le début d’un véritable calvaire pour Sakho qui était ensuite battu dans les airs par Kurt Zouma sur un centre parfait du même Chilwell (2-0, 66e). Chelsea faisait payer cash la moindre erreur adverse et ce sont deux penaltys de Jorginho pour des fautes grossières de Tyrick Mitchell sur Tammy Abraham (3-0, 78e) et de… Mamadou Sakho, décidément, sur Kai Havertz (4-0, 82e) qui venaient corser l’addition. Après une défaite face à Liverpool (0-2) et un nul à West Bromwich (3-3), Chelsea renoue donc avec la victoire. Pour la manière, on repassera.

France Football