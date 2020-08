XALIMANEWS- Dans un entretien empreint de confidences avec Abdoulaye Cissé, le Chef du Service des maladies infectieuses du CHU de Fann, s’est allé à quelques confidences sur sa vie et ses croyances. Interrogé par notre confrère comment gère –t-il sa subite notoriété face à de possibles attaques mystiques, Pr Seydi a révélé que la notoriété et son exposition dans les médias le laissent de marbre. Les croyances basées sur « le mauvais œil ou mauvaise langue » n’ont pas d’emprise sur lui, compte tenu de sa foi en Dieu ; tout ce qui lui arrive relèvera du divin mais pas des personnes. Selon le Pr Seydi, il est passionné par son métier et que « Dieu le garde de devenir ministre ». Sur la durée de la pandémie, le médecin assure qu’aujourd’hui « personne ne sait quand elle va prendre fin ».

Avec SenCafeActu