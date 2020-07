XALIMANEWS : Dominateurs au début du match, les citizens sont très vites entrés dans le match. A la 5éme minute, City ouvre le score sur un coup de pied arrêté après une faute de Lerma sur Silva. David Silva, sur un merveilleux enroulé, voit la balle passer au-dessus de Lerma, retombe bien, touche le bas de la barre transversale et file au fond des filets. C’est le deuxième but consécutif de l’espagnol sur coup franc après celui contre Newcastle. Et cette du score réveilla les ardeurs de l’équipe adverse qui a tenté dans vaine une égalisation. Mais ce sont les hommes de Guardiola qui vont doubler la mise avant la pause. Nous sommes a la 38éme minute, David Silva trouve Jesus sur le côté gauche de la , le brésilien efface le défenseur d’un petit pont, crochète Cook et ajuste Ramsdale en trouvant le petit filet d’un puissant tir décroisé. Et au retour des vestiaires les citizen continuent sur leur lancée en dominant et monopolisant le ballon. Mais Bournemouth sur des rares contre-attaques parviennent à réduire le score à 3 minutes de la fin du match. Rico lance magnifiquement Wilson côté gauche, lequel sert Brooks qui n’a plus qu’à la pousser au fond d’un plat du pied gauche. Le score ne changera pas.

Manchester, City s’impose et s’assure de la 2nde place de la Premier League. Pour Bournemouth, cette défaite fait mal et le maintien sera très dur à aller chercher désormais.