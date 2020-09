XALIMANEWS-Pour le compte de la 3e journée de Premier League, la formation de Crystal Palace emmenée par son serial buteur Wilfried Zaha recevait sur sa pelouse Everton dans un duel de haut de tableau, les deux équipes ayant remporté leurs deux premiers matches de championnat. Dans ce début de match les Toffees prenaient très rapidement l’ascendant dans le jeu et l’incontournable Dominic Calvert-Lewin donnait rapidement l’avantage aux siens après ce bon service de Seamus Coleman (10e). Le buteur anglais s’offrait ainsi son 4e but de la saison, faisant de lui le meilleur réalisateur de ce championnat. Solides depuis deux matches, les partenaires de Mamadou Sakho ne l’entendaient pas de cette oreille et régissaient un quart d’heure plus tard sur ce bon corner de Townsend bien repris de la tête par Cheikhou Kouyaté qui permettait aux Eagles d’égaliser (26e).

Mais les hommes de Carlo Ancelotti n’avaient besoin que de dix minutes pour reprendre l’avantage par l’intermédiaire de Richarlison sur penalty (40e), après une main du latéral droit Joel Ward dans sa surface et utilisation du VAR. La seconde période était elle beaucoup plus calme et les deux équipes se ne créaient que très peu d’occasions. Les partenaires de James Rodriguez tenaient bon et l’emportaient pour la troisième fois en autant de matches (1-2), prenant par la même occasion la tête de la Premier League.