La Premier League a communiqué ce jeudi matin le calendrier pour la prochaine saison. Liverpool démarrera sa saison à domicile face au promu Leicester.

Les supporters des clubs de Premier League trépignaient d’impatience à l’idée de savoir ce que leur réserverait la prochaine saison de Premier League. Ces derniers sont désormais fixés avec la publication ce jeudi matin du calendrier officiel de la saison 2020-2021. Un exercice qui ouvrira ses portes le 12 septembre prochain.

Liverpool, champion en titre, entamera sa saison à Anfield face au promu Leeds United. À noter également que Manchester City et Manchester United démarreront leur saison face à Aston Villa et Burnley, mais à une date ultérieure suite à leur présence en Ligue des Champions et en Ligue Europa. Du côté des autres promus, Fulham accueillera Arsenal et West Bromwich Albion se frottera à Leicester, également à domicile.

Le derby de Liverpool se disputera en octobre

Cette première journée s’achèvera par deux rencontres le lundi 14 septembre (Brighton – Chelsea et Sheffield United – Wolverhampton). De son côté, Tottenham ouvrira les hostilités face à Everton, au Tottenham Hotspur Stadium. Parmi les dates importantes de la saison, on notera le derby de Manchester entre United et City le 12 décembre, le derby de la Mersey entre Everton et Liverpool le 17 octobre ou encore le derby londonien entre Tottenham et Arsenal le 5 décembre.

Ce nouvel opus de la Premier League marque également le retour des trois changements pendant les matches. Après l’interruption suite à la pandémie du coronavirus, les clubs avaient adopté la mise en place des cinq changements. L’utilisation de la VAR sera accrue cette saison annonce également la Premier League. Voilà qui nous promet un exercice 2020-2021 intense !