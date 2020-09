XALIMANEWS : Crystal Palace a battu Manchester United 3-1 aujourd’hui à Old Trafford, à l’occasion de la 2e journée de Premier League.

Les Red Devils d’Ole-Gunnar Solskjaer ont cédé sur des buts d’Andros Townsend (7e) et Wilfried Zaha (74e sur penalty, 85e), et ce malgré le but de la recrue néerlandaise Donny van de Beek (80e).