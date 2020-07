XALIMANEWS : Battu par un Arsenal pas si performant, Ismaïla Sarr et Watford joueront en championship la saison prochaine. Après 3 minutes de jeu, l’arbitre accorde un penalty aux Gunners après consultation de la VAR. Aubameyang, le gabonais s’en charge et le transforme. Cette ouverture du score réveilla les ardeurs offensifs de Watford. Mais c’est Arsenal qui va doubler la mise par l’intermédiaire de son défenseur écossais Kieran Tierney sur une passe décisive d’Aubameyang. Après ce but les hommes d’Arteta déroulent facilement leur jeu de possession par des redoublements de passes. Et à la 33ème minute, Aubameyang sur une passe décisive de Tierney inscrit le 3ème but londonien sur une superbe reprise. Mais les joueurs de Watford ne se découragent pas. A 2 minutes de la fin de la première période Watford obtient un penalty suite à une faute de David Luiz dans la surface. Troy Deeney le transforme pour redonner une lueur d’espoir à son équipe. En 2nde période, les partenaires d’Ismaïla Sarr reviennent avec de meilleures intentions. Et à la 66ème minute, Ismaïla Sarr adresse un bon centre pour Welbeck qui ajuste le gardien d’Arsenal pour marquer le 2ème but de son équipe. Mais ce but là ne suffit pas pour rester en Premier League.

Cette victoire ne permet pas à Arsenal de disputer une compétition européenne la saison prochaine mais devra remporter la FA CUP face à Chelsea pour jouer l’Europa league. De son côté Watford termine la saison à la 19ème place.