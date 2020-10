XALIMANEWS- Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, le rappeur se met en scène devant un drapeau en noir et blanc, et récite un discours porté sur la religion.

Après quatre ans sous la présidence de Donald Trump, les Etats-Unis éliront leur nouveau Président (ou bien le même) le 3 novembre prochain. Alors que les sondages annoncent Joe Biden en tête, devant le Républicain, un candidat vient de dévoiler son tout premier clip de campagne. Il s’agit de Kanye West, et la vidéo est assez surréaliste.

“L’Amérique. Quel est le destin de l’Amérique ? Qu’est-ce qui est le mieux pour notre nation, notre peuple ? Qu’est-ce qui est juste, la vraie justice ? Nous devons réfléchir à toutes ces choses, ensemble, en tant que peuple.” Devant un drapeau américain en noir et blanc, le rappeur de Chicago récite un discours durant 1 minute et 22 secondes, le tout bercé par des images et vidéos de familles priant, s’entraidant et souriant. Certaines photos montrent même les proches de l’artiste.

Il poursuit : “Nous, en tant que peuple, allons raviver l’engagement de notre nation envers la foi, envers ce que notre Constitution appelle ‘le libre exercice de la religion, y compris, bien sûr, la prière’. Grâce à la prière, la foi peut être restaurée.” Un discours axé sur la foi et la religion, éléments centraux de la campagne de Kanye West.

Des produits dérivés et un programme en dix points

Sur son site web, kanye2020.country, on retrouve la vidéo avec en titre “Support Kanye For President”. Juste en dessous, sont proposés des produits dérivés comme des casquettes “Kanye 2020 Vision” à 60 dollars, des hoodies à 160 dollars ou encore des t-shirts imprimés “God Save America” à 40 dollars. Ce n’est qu’à la fin de la liste que l’on découvre le programme de Kanye West. Un programme en dix points, ponctués par des versets de la Bible, et qui débute par “restaurer la foi”, notamment en restaurant “la prière en classe”.

Si son clip de campagne tourne autour de ces sujets, d’autres thématiques sont abordées par le candidat à la présidentielle américaine. L’économie, la culture, l’éducation, la justice, l’environnement ou encore la sécurité. “Réformer l’approche du maintien de l’ordre d’une manière qui traite tous les Américains de la même manière, indépendamment de leur race, couleur ou ethnie.” De quoi faire écho au climat actuel aux Etats-Unis,où la mort de George Floyd, un homme noir tué par un policier blanc en mai dernier, a ravivé le mouvement Black Lives Matter.

Reste à savoir si cette campagne lunaire pourra lui faire gagner sa place au sein de la Maison blanche. Rappelons qu’en septembre, les sondages nationaux ne lui donnaient que 2% des intentions de vote, et qu’il ne peut pas se présenter dans tous les Etats.

Lesinrocks