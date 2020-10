XALIMANEWS-Cellou Dalein Diallo est en campagne pour la présidentielle du 18 octobre et il entame une tournée dans le pays, d’abord en Guinée forestière, puis en Haute-Guinée avant le Fouta, fief traditionnel de l’UFDG, au pouvoir, et la Basse Guinée. Avant de quitter Conakry, la capitale, Cellou Dallen Diallo a accusé son principal rival le président sortant Alpha Condé, candidat à un troisième mandat, d’avoir divisé les Guinéennes et les Guinéens.

« Notre nation est plongée dans un cycle de violences d’État qui nous endeuillent depuis une décennie maintenant. Les crimes d’État commis sous l’actuel régime et l’instrumentalisation de la différence ethnique qui a caractérisée cette gouvernance constituent un véritable obstacle a l’unité nationale et à la cohésion sociale.«

Il ajoute que « Alpha avait promis » d’unir les guinéens « s’il devenait président » mais après « son accession à la pouvoir il s’est à contrario appelé » à « diviser davantage les guinéens à des fins politiciennes ».