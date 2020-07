XALIMANEWS : La communauté Layène avait séduit le monde lors de la korité avec la célébration de la prière, dans le respect des mesures sanitaires, dans le contexte très sensible et exigeant de la Covid-19. Elle compte remettre ça pour la Tabaski. L’association Vision 129 informe tous les fidèles que la prière prévue à Yoff Layène se fera dans les mêmes conditions sous la direction de l’Imam Seydi Mame Libasse Lahi le vendredi 31 juillet 2020. À ce propos un cordon sanitaire sera déployé à chaque point d’accès au lieu de prière avec notamment des effectifs d’agents de santé chargés de désinfecter les mains des fidèles avec des solutions hydro-alcooliques (en format spray) un lavage au savon. Un service d’ordre composé d’éléments de la gendarmerie et d’agents de Diamalaye Sécurité veilleront au port obligatoire de masques. Des appareils thermo flash seront aussi utilisés à chaque entrée pour mesurer la température des fidèles. Une fois dans l’enceinte du lieu de prières les fidèles trouveront le même système utilisé lors de la Korité (avec les drapeaux) pour mieux respecter la distance sociale telle que préconisée.

NB. Nous invitons les fidèles à respecter strictement les mesures barrières comme ce fut le cas à la prière de Korité et à porter des habits de couleur blanche comme recommandé par le saint-maitre Seydina Limamou Lahi Al Mahdi (asws).