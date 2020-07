XALIMANEWS : Le Directeur général de l’Agence De l’Informatique de l’Etat, également Directeur du programme Smart Sénégal, M. Cheikh Bakhoum a initié une tournée nationale pour s’enquérir de l’état d’avancement des projets Safe city, Smart Territoires, Smart Education et Smart Wifi qui constituent avec le projet Câble Sous-marin, les cinq composantes du programme Smart Sénégal. La tournée a démarré ce jeudi 23 juillet 2020 par les étapes de Thies et Diamniadio.

Le satisfecit du Gouverneur de Thies

A Thiès, les chantiers du programme Smart Sénégal ont particulièrement bien avancé plus d’un an après le début de leur mise en œuvre. Une visite sur le terrain a permis au Directeur général de l’ADIE et à la délégation composée des responsables de ce programme de le constater de visu. Un constat conforté par le Gouverneur de la Région, M. Mouhamadou Moustapha Ndao, qui s’est réjoui de l’impact positif que ce programme a au niveau de Thiès pour les volets sécurité, éducation, service public, et accès à la connectivité et ce, grâce aux projets Safe City, Smart Education, Smart Territoires et Smart Wifi.

Thiès Ville sure : Visite de la salle de supervision des caméras de sécurité

Au niveau de la Gouvernance, est installée la salle de supervision des images diffusées par les caméras de surveillance déployées à Thiès par le projet Safe City. Le Directeur du Programme Smart Sénégal M. Cheikh Bakhoum a présenté le dispositif au Gouverneur de Thiès et aux forces de défense et de sécurité. Ces derniers ont pu, à partir de la salle de supervision, visualiser les images en temps réel de la ville dans les endroits où sont installées les caméras de surveillance. Le projet Safe city ou Ville Sure améliore et facilite considérablement le travail des forces de défense et de sécurité pour la préservation de la sécurité publique.

ISEP de Thiès : une modernisation de l’enseignement grâce à Smart Education

A l’ISEP de Thiès un accueil chaleureux attendait la délégation conduite par M. Cheikh Bakhoum. Le Directeur général de l’ADIE a visité la salle mixte composée de 50 équipements VDI et d’écrans de projection rétractable qui permettent d’afficher et de faire des présentations. Cette salle est reliée à l’intranet par fibre optique et a une couverture WIFI. Les réseaux électriques et internet sont en train d’être finalisés. Une autre salle de 50 VDI est en cours d’installation. A l’Institut de Formation des Métiers, les travaux ont très bien avancé. Les deux parties sont très satisfaites de leur collaboration. Le Directeur général de l’ADIE les a exhorté à une utilisation efficiente des équipements mis à leur disposition. Pour sa part, l’ISEP de Thiès remercie fortement le programme Smart Sénégal pour le choix et la confiance.

Thiès ville numérique, grâce au Programme Smart Sénégal

Thiès, ville numérique : c’est l’ambition de la Mairie dirigée par Talla Sylla. C’est donc avec engouement et satisfaction que les autorités locales ont accueilli et facilité les différents chantiers de Smart Sénégal. En effet, la ville va abriter une Maison du citoyen, bénéficier d’une connectivité dans les places publiques ou encore d’un dispositif de vidéosurveillance. Le Maire de Thiès a accompagné la délégation de Smart Sénégal pour visiter les installations pour le wifi et les caméras de surveillance installées à la place de France, le chantier de la Maison du citoyen située au CEDEPS, le dispositif wifi du Lycée Malick Sy et les différentes installations à l’Université de Thies. Auparavant, le Maire de Thies et le Directeur général de l’ADIE ont signé un protocole d’accord pour le projet Maison du Citoyen.

Place de France : un dispositif Wifi et des caméras de surveillance déployés

Endroit très fréquenté par les Thiessois et abritant plusieurs événements au cours de l’année, la place de France bénéficie naturellement des installations du programme Smart Sénégal. Les équipements pour la connectivité y ont été déployés ainsi que les caméras de surveillance.

Maison du Citoyen : le chantier situé au CEDEPS en cours de finalisation

La Maison du Citoyen de Thiès fait partie des premières qui seront lancées par le projet Smart Territoires. Dans cette optique, les ouvriers ont mis les bouchées double afin de finaliser au plut tôt cet édifice que la commune de Thiès ainsi que les populations attendent avec impatience. En effet, le Maisons du citoyen vont considérablement faciliter l’accès au service public pour les citoyens grâce notamment au guichet unique qui sera implanté pour les procédures administratives.

Lycée Malick Sy : Des élèves connectés pour de meilleures performances scolaires

Grâce au projet Smart Wifi, les élèves du Lycée Malick Sy de Thies vont bientôt bénéficier d’une connectivité. Les Access Points (AP) ont déjà été déployés dans la cour du Lycée. Une initiative fortement saluée par le proviseur de ce lycée qui a accueilli la délégation de Smart Sénégal et le Maire de la ville de Thies au cours de cette tournée.

Université de Thies : la salle multimédia et le studio d’enregistrement installés

A l’Université de Thies, la délégation a visité les installations effectuées à la faculté de santé. Il s’agit entre autres de la salle multimédia et du studio d’enregistrement. Grâce au projet Smart Education, les enseignements ainsi que les autres activités académiques ont pu se dérouler normalement durant la pandémie de Covid 19 selon le Secrétaire général M. Malick Sow. Il a fortement apprécié la qualité des réalisations de Smart Sénégal.

AIBD : du WIFI dans l’air

Après Thiès, la délégation de Smart Sénégal s’est rendue à l’Aéroport International Blaise Diagne où depuis le 15 juillet 2020, le WIFI a été mis en service par le Programme Smart Sénégal, en collaboration avec LAS ; le gestionnaire de l’AIBD et l’opérateur Free. Ainsi, depuis cette date, les voyageurs peuvent se connecter gratuitement sur ce site. Le Directeur général de l’ADIE qui a été reçu par les responsables de LAS, a pu tester la qualité de la connexion à l’aéroport.

Diamniadio : visite des chantiers du plus grand Datacenter de la sous-région

D’ici peu, à travers le Datacenter de l’ADIE en cours de finalisation, Diamniadio va abriter la mémoire numérique de l’Administration. « Ce joyau qu’on va livrer d’ici un mois ou deux, va permettre de franchir un autre cap qui est la souveraineté des données de l’État. Ce Datacenter va pouvoir héberger l’ensemble des données de l’Administration à moindre coût » selon le Directeur de l’ADIE qui a visité ce chantier ce jeudi.

Université Amadou Mahtar Mbow (UAM) : le numérique au cœur des enseignements et de la gouvernance grâce à Smart Education

Dernière étape de cette première visite des chantiers du programme Smart Sénégal, l’Université Amadou Mahtar Mbow a déroulé le tapis rouge à la délégation de Smart Sénégal. Madame le Recteur, le Professeur Codou Gueye Mar DIOP a chaleureusement félicité et remercié le projet qui a permis à la dernière-née des universités publiques du Sénégal de disposer d’équipements de dernière génération pour l’enseignement à distance ( système VDI , salle multimédia…). Les étudiants de l’UAM ont aussi accès à une bibliothèque numérique d’autant plus que l’Université ne dispose pas encore d’une bibliothèque physique. Ce projet est venu à son heure car le numérique est au cœur du système maintenant selon le Recteur de l’UAM.