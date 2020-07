Au départ c’était un rêve; ensuite le rêve est devenu un objectif à réaliser et enfin, l’objectif a été concrétisé par Babacar Sarr et son Comité Habitat ce 18 juillet 2020 avec la remise des parcelles aux bénéficiaires inscrits pour la première phase du Projet habitat du Regroupement Général des Sénégalais du Canada (RGSC).

Les phases 2 et 3 vont suivre s’il plaît au Bon Dieu.

Malgré le stress et l’ambiance Covid, les visages des heureux récipiendaires étaient radieux et illuminés lors de la réception de ce précieux document qui permettra de réaliser un important projet social. Il permettra à des centaines de compatriotes d’avoir « enfin » un pied à terre et de réaliser ainsi une autre étape pour renforcer le socle qui les lie à leur cher Sénégal.

Avec la remise des Actes administratifs, le Regroupement a réussi un pari qui épouse parfaitement l’une de ses missions, à savoir rapprocher les membres de la communauté sénégalaise au Canada de leur pays d’origine.

La prochaine étape sera d’édifier une Cité sur le site qui représentera un marqueur identitaire des Sénégalais du Canada sur la terre de nos aïeuls.

Le Regroupement notre force !