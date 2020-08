« LE 3e GENRE ADOPTÉ EN ALLEMAGNE !

L’Allemagne se dote d’un « troisième genre », désormais spécifié sur les bulletins de naissance.

IL ÉTAIT JUSTE POSSIBLE en Allemagne, depuis mai 2013, de ne pas renseigner sur le bulletin de naissance le champ dédié au « sexe », en le laissant vide. Les intéressés ayant ensuite la lattitude, au cours de leur vie, de faire le choix d’un sexe masculin ou féminin ou de garder la case réservée au sexe non renseignée.

L’ALLEMAGNE a franchi le Rubicon, depuis le vendredi 14 décembre 2018, en devenant le pays précurseur en Europe dans la reconnaissance des « personnes intersexes ». Selon le texte de loi, approuvé par la Bundestag, la chambre des députés, il figurera désormais à côté de la mention « féminin » ou « masculin » des documents administratifs, la mention « divers », faisant ainsi office de « 3e Genre ». Le gouvernement allemand, une coalition des sociaux-démocrates et des conservateurs, applique ainsi une décision de la Cour constitutionnelle, de 2017, la plus haute juridiction allemande, qui avait donné aux députés jusqu’à « fin 2018 » pour voter la légalisation d’un « troisième sexe ».

D’AUTRES PAYS EUROPÉENS ont emboîté le pas à l’Allemagne, en s’engageant à leur tour sur la voie d’une reconnaissance d’un « troisième genre ». Il s’agit des Pays-Bas et de l’Autriche. En France (le miroir par excellence du mimétisme culturel sunugalien), toute personne, pour le moment, doit être rattachée, dans les cinq jours suivants la naissance, à l’un des deux sexes, masculin ou féminin. La reconnaissance d’un « sexe neutre », principale revendication des lobbies homosexuels de l’Hexagone, ayant été rejetée par la Cour de Cassation, en 2017.

C’EST QUOI DONC cette notion de « GENRE », incluse dans la nouvelle nomenclature ministérielle au Sénégal? Lors d’un débat-décryptage, auquel la RFM avait convié, le 27 juillet 2018, JAMRA et Mme Mbodj Absa Wade, alors directrice de l’Égalité et de l’Équité du #Genre, au ministère de la Famille, nous avions informé l’opinion que JAMRA effectuera une tournée de partage d’informations et de sensibilisation auprès des autorités religieuses du pays, pour leur faire part de nos préoccupations, relativement à cette notion de « genre », qui prête déjà suffisamment à confusion dans l’entendement des croyants de ce pays. Quant on sait surtout que, dans les pays occidentaux, la concrétisation de la notion de « troisième sexe », qui est désormais bien ancrée dans les moeurs administratives, avait, mine de rien, commencé par la création d’un ministère ou d’une direction du… genre !

LE CRÉATEUR N’A NULLE PART fait mention, dans les Textes Sacrés des grandes religions révélées, de « 3e genre », de « 3e sexe » ou d’un quelconque « sexe intermédiaire ». Ni dans la Thora, transmise par Seydina Moussa (Moïse), ni dans la Bible, portée par Seydina Insa (Jésus-Christ), encore moins dans le Coran remis à Mouhamed (psl). « La malédiction de Sodome et Gomorrhe » est encore fraîche dans la mémoire collective de l’humanité… »

(JAMRA).