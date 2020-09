Thomas Tuchel, l’entraîneur du PSG, a indiqué ce samedi qu’Idrissa Gueye était incertain pour le déplacement à Reims dimanche soir (21 heures). Neymar et Mbappé vont être alignés ensemble pour la première fois de la saison en Ligue 1.

Thomas Tuchel, l’entraîneur du PSG, a fait un point sur son groupe, ce samedi, à la veille du déplacement de son équipe à Reims. « Il nous manque seulement Kurzawa et Kehrer, a expliqué le technicien. On doit décider pour(Idrissa) Gueye s’il est capable de jouer. Il a fait l’entraînement ce (samedi) matin. »

Calendrier et résultats de la Ligue 1

Tuchel s’est réjoui de pouvoir compter sur Neymar et Mbappé qui pourront jouer ensemble pour la première fois cette saison en Ligue 1. « Ça change tout quand Neymar et Mbappé sont là, a reconnu Tuchel. Si les deux jouent pour nous, c’est plus difficile de défendre (pour l’adversaire) et plus facile pour nous d’attaquer. On a trouvé des solutions sans les deux. On a commencé la dernière Ligue des champions, la phase de groupes, avec des matches sans eux. Ce n’est pas la meilleure chose. Ils sont là pour faire des différences. Ils vont commencer ensemble, c’est sûr.

L’équipe