Trump qui traîne dans les sondages ( même s'il y a un petit resserrement) n'avait rien à perdre, hier soir. Il n'était pas venu pour débattre, mais pour combattre avec toutes les armes légales et illégales ( fausses accusations, attaques personnelles, désinformation etc.). Sur la première partie du débat, il a empêché au candidat démocrate de dérouler, noyant ainsi son discours. Mais, il n'a pas réussi à l'ébranler.

Sur les impôts, il s’en est bien sorti en expliquant que la loi américaine lui permettait de ne pas payer d’impôts. Même s’il rejette les révélations du New York Times en affirmant qu’il a payé des millions de dollars.

Trump a fait du Trump: agressif, provocateur et comique. Il aime ça, et ça plaît à son électorat.

Joe « l’endormi », comme le qualifie son adversaire, avait à perdre ce soir. Mais, il a tenu le choc, même s’il a connu un début de débat difficil, face à l’agressivité de Trump à qui, il a laissé l’initiative de conduire le débat là où il le voulait. Mais, ce fut de courte durée. L’ancien vice- président de Barack Obama a pu se ressaisir. Il a fait montre d’une pugnacité remarquée. Et d’une combativité face aux assauts du candidat républicain.

Les Américains l’attendaient sur deux choses: être capable de diriger leur pays et de les protéger. Ce qu’il a démontré lors de ce débat « chaotique ».

En réalité, il n’y a ni vainqueur, ni vaincu dans ce débat qui, certainement, ne fera pas bouger les lignes avant celui du 15 octobre. Un autre rendez-vous qui sera sûrement différent de celui de ce mardi soir. En attendant, Biden garde son avantage sur Trump.

Adama Diouf