XALIMANEWS- Le ministre de l’élevage, Samba Ndiobène Ka a rendu hommage au député Adama Sow, rappelé à Dieu ce matin. « C’est avec beaucoup de peine et de tristesse que j’ai appris le rappel à Dieu de l’honorable député Adama Sow. Le Sénégal perd ainsi un de ses illustres fils et le Djolof en particulier. À sa famille, à la population du Djolof et à tous les sénégalais je présente mes condoléances les plus attristées. Qu’Allah l’accueille dans son paradis céleste et veille sur sa famille », a-t-il écrit sur sa page Facebook.