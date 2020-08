Je viens d’apprendre avec tristesse que notre grand frère Mansour Kama, président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (CNES), est décédé ce dimanche à Dakar. Cet homme que j’ai connu grâce à Yakhya Diop ( Yekini) dans le cadre d’activités professionnelles, est pour le moi un symbole fort des valeurs familiales! Je l’ai connu professionnel, rigoureux et respectueux! Il n’a jamais varié dans ses principes et est resté simple dans nos relations. Il a accompli sa MISSION avec brio!

Un champion de la creation d’emplois part rejoindre son inséparable ami et confident Badara NDIAYE, décédé lui aussi ce jour à Joal. Unis dans la vie, unis dans la mort, votre amitié était sincère!

Mes condoléances à toutes vos familles, à la Nation entière, à Yakhya Diop « Yekini », a Libasse et à Abou Sow .

Paix sur toi Mansour Kama!

Paix sur toi Babara Ndiaye !

Inaa lilahi wa inaa ileyhi raajihuun !

Dr Massamba GUEYE LBA

NAYRAFET