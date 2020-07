XALIMANEWS- Le rapport de l’Ige de 2016 révèle que plusieurs villes ont des arriérés concernant les dépenses obligatoires. »Les arrièrés acumulées par diverses collectivités locales auprès de l’Agence de Développement Municipal (ADM) dans le cadre de l’execution « de contrats de ville » sont révélateurs de défaillances dans le controle budgetaire », lit-on dans le raport.

La ville de Pikine et la commune de Saint Louis sont des exemples pertinents à cet égard. A la fin de l’année 2015, la ville de Pikine devait à l’ADM un montant total de 356 661 689 francs Cfa.

Malgré plusiers rappels, aucune disposition n’a été prise en vue du règlement de cette somme. Le rapport de préciser que même si ces arriérées se sont constitués avec la précédente mandature, le principe de la continuité du service public voudrait qu’ils soient pris en charge par l’équipe actuelle.

Quand à la commune de Saint Louis, elle doit à l’ADM 22 647 154 francs Cfa. au titre du programme d’appui aux communes et 353 911 011 francs Cfa au titre du programme de renforcement et d’équipement des collectivités locales.

Le document souligne que bien que le préfet du département de Sant Louis ait, depuis le 05 février 2014, demandé au maire de procéder au règlement de cette dette, et qu’aucune inscription de 50 000 000 de francs Cfa ait été faite au budget de 2015, aucun règlement n’avait encore été opéré au moment de la mission de l’Ige.