Un bonjour chaleureux avec un timbre vocal qui trahit la nostalgie. L’exilé fait part de sa surprise de se retrouver en Égypte qui à l’évidence n’était pas le premier choix. Un pays qui a connu de belles avancées. Ce serait difficile de dire moins pour son pays d’accueil ??. Ainsi, l’offre de venir écrire un livre a été prise comme une perche tendue, d’où finalement, il écrira son fameux livre qui continue encore à déranger et de défrayer la chronique : l’Otage d’un État. Un état qui donne finalement plus de garanties à bien des autres qui se réclament de grandes démocraties.



Capturé un 29 juillet au petit matin, à l’heure du laitier avec des charges aussi fallacieuses qu’infondées dans l’unique but d’attenter à sa précieuse liberté. L’occasion de découvrir des pratiques humiliantes, inhumaines et complètement d’un autre temps. Des inégalités, des illégalités, y compris la corruption de magistrats en charge afin de casser la voix et ou la plume d’un intellectuel, journaliste aguerri et expérimenté. L’occasion de vivre du dedans les pires pratiques de cette justice sombre, vicieuse et en deçà des exigences démocratiques élémentaires. Qui de mieux qu’un tel homme pour écrire et nous interpeller sur les tares aussi béantes de notre système judiciaire ?



Sur les déboires actuels de la justice, il trouve que c’est bien que les juges se rebellent, mais la juste doit absolument se remettre en question. Il est inadmissible qu’un juge mette en taule un honnête citoyen et parte tranquillement en vacances. Les voir se rebeller face à l’inéquité dont ils sont l’objet, n’est pas très impressionnant. La justice sénégalaise a intérêt à se montrer plus juste, plus humaine et plus déontologique. La justice sénégalaise a intérêt à se montrer plus juste, plus humaine et plus déontologique. Une justice qui se trouve actuellement au creux de la vague. Le PR a intérêt à comprendre que la justice est fondamentale dans l’architecture institutionnelle d’un État. Comment expliquer que des faussaires, des criminels soient libérés alors que d’honnêtes citoyens croupissent en prison. Sur le gouvernement de majorité élargie, l’actuel régime essaie de recopier ce qui a déjà été essayé, dans un contexte et une situation différente. L’incompétence de l’actuel ministre de la Justice pour qui son sort est jeté est revenu à quelques reprises. Adama Gaye appelle cela « un deal ». Tous ceux-ci qui s’y retrouveront seront considérés comme des traîtres. Il y a des préalables qui doivent être respectés.



En cherchant à recruter des membres des partis de l’opposition, MS cherche à partager les responsabilités des difficultés à venir et atténuer ses responsabilités.



Le foncier par exemple bradé devrait faire preuve d’une grande introspection avec des gestes forts de haute portée patriotique avec une vision prospective.



Les élites compétentes devraient se faire entendre davantage. Et cela, surtout avec l’avenir poste Covid.



Il nous faut une opposition de classe pour se prononcer face à autant de défis qui nous assaillent.



La prévisibilité et la stabilité font que les investisseurs étrangers arrivent facilement. Sur les plus de 7 000 milliards promis par le Club de Paris, il y a 2 ans, rien n’est arrivé. La stabilité se lit aussi et surtout sur le plan institutionnel. Il faut se méfier des apparences. La lucidité est plus que nécessaire. L’unanimisme de façade ne fera que faire durer la torture.



Un MS qui s’est tellement déjugé qu’on le compare à du lait dans lequel on a rajouté trop d’eau (du Zrik). La question du 3ème mandant n’est pas juridique, elle est immorale. La paix n’est pas un mot, c’est un comportement, ce rappel de FH Boigny est tombé comme une alerte. Il faut y méditer.



Sur la crise économique, il y a une immoralité à confier cette tâche au beau-frère du président est amorale. Donner tous les pouvoirs au PR est une grosse défaillance. Ils ont cru au départ que cette crise était épisodique et ils en ont profité par la corruption à enrichir un cercle d’amis.



Alors qu’aucune évolution n’a été constatée dans la construction des hôpitaux, dans l’amélioration des écoles ou même une évolution des conditions de vie des Sénégalais. Le moment est venu de reconnaître ses incompétences et surtout d’avoir le courage d’appeler à l’aide. Ce serait rendre service au pays.



Sur la question de l’importance des religieux, c’est parce que les « politiciens ont voulu jouer avec le feu ». Au Sénégal, l’état a rampé devant le religieux alors que c’était le contraire. Un état fort est plus que requis pour redresser cette balance qui est au détriment de l’état de droit. Le dialogue est faux et fourbe, ce sont ces mots.



La question du retour, il faut que l’état cesse ses pratiques de bandit. Un retour qui n’est pas exclu. Avec un ton haut et combatif, il réclame le dédommagement pour sa détention.



