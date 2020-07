XALIMANEWS- Le Sénégal ouvre son espace aérien ce mercredi 15 juillet 2020. Mais, les autorités ont posé des conditions: les vols internationaux reprendront selon un protocole sanitaire défini et un document attestant que le voyageur n’est pas atteint du corovirus est obligatoire. Ce qui voudrait dire que toute personne souhaitant quitter le pays doit se soumettre à un test réalisé moins de 7 jours avant de prendre l’avion.. Seulement, il faudra casquer une somme de 40 000 F. Cfa. Et le test ne se fera pas n’importe où. Le ministère de la Santé a rendu public un document où tous les renseignements sur les quatre structures retenues par l’Etat sont mentionnés: Il s’agit de l’Institut Pasteur, de l’Iressef ( Institut de recherche en santé de surveillance épidémiologique et de Foration) Pôle urbain de Diamniadio, de l’Iressef Ngor, de Bactériologie-Virologie de l’hôpital Aristide Le Dantec et du Laboratoire de l’hôpital militaire de Ouakam.