XALIMANEWS : Les autorités semblent prendre les devants pour la reprise des cours au niveau de l’Université Cheikh Anta Diop. Et sur le plan médical, le directeur du Coud a annoncé un renforcement de 28 médecins qui seront à la disposition des étudiants.

Abdoulaye Sow a évoqué ce vendredi les dispositions prises par sa structure pour une bonne reprise des cours. Il annonce ainsi le renforcement de 28 médecins qui seront mis à la disposition des étudiants durant toute cette période. En outre, il parle également de 5 pharmaciens, 45 infirmiers, 26 assistants infirmiers, 24 brancardiers, 7 ambulanciers, 23 volontaires de la croix rouge, 6 techniciens biologistes, 11 sages-femmes, 40 agents de santé, 8 travailleurs socio-psychologues.

« Nous avons donnés des instructions pour que le service médical soit outillé aussi bien dans sa pharmacie que dans l’équipement. Et nous pensons qu’avant le 1er, ce matériel sera disponible. Un protocole de fonctionnement qui prend en charge tous les aspects même les aspects liés au fonctionnement du personnel. Et ce protocole de fonctionnement, nous l’avons soumis aux autorités et nous pensons que d’ici mardi, nous seront prêts pour reprendre service convenablement » a assuré le directeur du COUD. Des propos rapportés par l’As.