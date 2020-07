XALIMANEWS- C’est un combat qu’il prend à bras le corps. Bassirou Diomaye Faye demande ouvertement à Babacar Ngom de Sédima de rendre au moins 75 hectares des terres de Ndingler aux paysans de la localité.

Pour cause, le cadre de Pastef estime qu’il serait plus juste de laisser ses terres à ces modestes héritiers dont les grands parents ont sué pour rendre l’espace viable et qui, finalement, n’ont que cela pour vivre.

Mieux, Bassirou Diomaye Faye propose à Babacar Ngom de s’afficher en modèle qu’il est pour ses compatriotes et de rester un homme digne devant cette affaire.

« Nous ne pouvons certes pas cracher sur ce qu’il représente dans ce pays. Mais justement, il doit pouvoir renoncer à ces terres pour montrer qu’il est digne de ce modèle de réussite et cet exemple dont ses concitoyens peuvent être fiers », dira Bassirou Diomaye Faye, invité de Babacar Fall et de Youssouf Bodian dans RFM Matin.

Par ailleurs, il demande à l’Etat de faire preuve de justice envers les moins nantis de ce pays en de traiter les gens de façon équitable.

« A défaut de pas leur donner ce dont ils ont besoin pour pouvoir assurer l’agriculture dans ce coin, il ne faut pas les dépouiller au profit de gens plus nantis », a-t-il ajouté.



https://www.youtube.com/watch?v=eE3GZ3s8N3k&feature=youtu.be