Après tout médiation et l’argent versé, la Française Sophie Pétronin a été libérée après quatre ans aux mains des jihadistes du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), dans le nord du Mali. L’humanitaire de 75 ans a surpris plus un avec sa conversation à l’islame. Conséquent, elle change de nom, Mariame estime que les gens doués d’intelligence Voient les signes d’Allah et tentent de comprendre son eternel savoir, sa puissance et son Art en méditant sur eux.