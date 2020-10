XALIMANEWS- 12 octobre 2019-12 octobre 2020. Voilà un an que Me Abdoulaye Wade a été reçu en audience au Palais.

Selon le journal Les Échos repris par Seneweb, Macky Sall lui avait promis une visite retour à son domicile, à une date à convenir.

Mais, 12 mois plus tard, la manche retour n’a toujours pas eu lieu. Au grand dam de ceux qui avaient applaudi ces retrouvailles.

Pour rappel, Wade et Macky se sont réconciliés, le 27 septembre 2019, lors de l’inauguration de la grande mosquée de Massalikoul Jinane.

Les deux hommes avaient signé ce jour, devant Serigne Mountakha, une « armistice » après 7 années de brouille.