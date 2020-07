« L’ambition, il faut en avoir. Ce qui est mauvais c’est la prétention » Idrissa Seck.

Les faits sont là, visibles et têtus: Un Président de la République qui se dit élu à 58% au premier tour; un an et demi plus tard, le pays va très mal. La majorité des sénégalais qui auraient voté pour lui sont aujourd’hui en profond désaccord avec ses pratiques aux antipodes de toute éthique, morale ou justice.

Les sénégalais sont d’autant plus épuisés que les impacts de la Covid 19 ont installé une détresse économique, ressentie à tous les niveaux…..Le Sénégal, en 2024 a besoin d’un nouveau souffle, réel : en ruptures et en GOUVERNANCE.

Un autre fait, d’une grande importance, révèle plus que jamais, la particularité d’un homme et d’un parti politique, dans ce contexte de crise : Idrissa Seck et Rewmi.

L’homme dont la notoriété, l’excellence et la maturité politiques ne sont plus à démontrer a pu battre un record national, en regroupant un aéropage de compétences avérées, à travers une coalition de plus de 20 partis et mouvements lors de la dernière élection présidentielle…Malgré tout, la victoire lui a été arrachée.

La naissance de Rewmi Diaspora Stratégies est l’aboutissement du multiple questionnement autour de la non-élection du candidat Seck en 2019 : le pourquoi ? Le comment ?

A des milliers de kilomètres du Sénégal, des femmes et des hommes éparpillés dans la diaspora, leur courage et militantisme en bandoulière se sont investis dans une démarche innovante et réaliste. Utilisant leurs diverses compétences, ils ont mis au cœur de leurs orientations « l’action » en ayant comme credo le célèbre adage américain du « actions speak louder than words » (« les gestes sont plus éloquentes que les paroles »)!

RDS s’est donc fondé sur des faits politiques, sociaux et économiques pour se donner l’ambition d’élire Idrissa Seck, Président de la République du Sénégal en 2024. La diaspora sera le levier qui fera de M. Seck, the commander in chief.

RDS n’est pas une cavalcade de concepts ou d’initiatives juxtaposés, sans articulation aucune. Elle n’est pas non plus une agitation d’hommes et de femmes à la recherche de « buzz » ou de position que seule une fertilité d’esprit maléfique peut en faire la représentation. Au contraire, RDS repose essentiellement une quadruple intelligence :

1. la présence et la représentation de Rewmi dans localités les plus reculées du Sénégal et de la Diaspora ;

2. des moyens financiers et logistiques pour aller chercher les voix des sénégalais de l’intérieur et de la diaspora, sereinement ;

3. une communication efficace qui mettra à la disposition des sénégalais les messages du candidat Seck ainsi que son programme;

4. l’étude de thèmes visant à solidifier davantage notre appareil politique et notre candidat.

C’est la suite d’un diagnostic profond adossé à une analyse SWOT que RDS a produit sa feuille de route, en vue d’une implantation efficiente.

Quelques mois seulement ont suffi pour voir les premiers fruits de RDS sortis de terre : une télévision sur YouTube et une page Facebook qui battent des records de visites, après chaque émission « les Lives de RDS », notamment.

Il s’ajoute à tout cela un site internet (www.rewmidiasporastrategie.com) qui enregistre tous les jours de nouveaux adhérents, très déterminés à faire partie de cette nouvelle page historique de Rewmi.

Il y a quelques semaines, le lancement de la collecte de fonds de RDS a fait la une des journaux sénégalais et la presse en ligne. Il est seulement demandé à chaque militant du Baol, du Cadior, du Ndiambour, du Walo et de toutes les contrées du Sénégal 1000 f par mois!

Ceux qui sont dans la diaspora américaine, asiatique et européenne en général, une participation de 15 $ est demandée!

RDS est un mouvement Grassroot dans sa démarche de collecte fonds: sa déclinaison sénégalaise s’organise à partir des villages, des quartiers, des arrondissements, des communes avant d’arriver aux régions pour faire participer le maximum de rewmistes possibles et de leur faire acheter leur “ carte de l’appropriation “. C’est cela l’esprit RDS : Le PARI DE L’ACTION !

Rendez-vous cet automne à Paris, pour une autre action : un séminaire international.

Jacob Coulibaly