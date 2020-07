XALIMANEWS- Connu pour son franc parler et sa capacité de critiquer les actes posés par le Président Macky Sall, Idrissa Seck se fait discret ces derniers temps . Invité de Rfm matin, un de ses lieutenants tente d’expliquer son silence intrigant: « Idrissa Seck n’est pas bavard et il n’est pas dans les futilités, tout le monde le sait. Il a toujours pris position par rapport aux scandales notés dans le pays », a fait savoir Mbacké Seck. Ce dernier de préciser que rejoindre le camp présidentiel n’est pas à l’ordre du jour dans le parti: » Je ne peux par me prononcer sur ce sujet parce que le parti n’a pas communiqué la-dessus. Mais, tout ce que je sais c’est que si Idrissa Seck avait décidé de travailler avec les gouvernements qui se sont succédé il allait le faire depuis », dit-il avant d’ajouter que son mentor a répondu à l’appel de Macky Sall au début de la pandémie et ne doit pas gêner la politique et la stratégie des autorités dans la lutte contre le coronavirus.