XALIMANEWS- Hier, Neymar a dépassé Ronaldo, o Fenomeno, au classement des buteurs. Le Parisien, désormais seul deuxième avec 64 buts et à seulement 13 unités de Pelé, a reçu un message de félicitation de la part de l’ancien Madrilène.

« Le ciel est la limite! Envole toi, mon grand! Quelle belle histoire tu es en train d’écrire. Tu es un joueur complet et à chaque fois plus mûr. Je sais à quel point le maillot jaune est lourd à porter, avec la pression en-dehors du terrain qui est parfois plus importante que celle du ballon. Continue à te fier à ton instinct, car ton talent t’appartient et personne ne peut te le voler. Tu as encore beaucoup de records à battre et de marques à laisser. Je suis fier de voir un Brésilien au sommet » a-t-il déclaré sur Instagram.

Madeinfoot