XALIMANEWS- Deux jeunes candidats du BFEM sont morts noyés ce mercredi. En effet, après avoir effectué l’épreuve physique au stade Ngalandou Diouf, ils se sont rendus à la plage de Diokoul pour se baigner. Une plage interdite à la baignade. Malheureusement, ils n’en reviendront pas vivants. Mamadou Bâ et Ousseynou Loum y perdront la vie, informe SeCafeActu.

«On m’a appelé chez moi pour me dire qu’il y a des jeunes qui se sont noyés. J’y suis allé avec les pompiers et j’ai mis mon masque à oxygène pour plonger. Nous sommes tombés sur le corps de Mamadou Bâ. Nous l’avons sorti. Mais malheureusement nous n’avons pu que trouver une seule dépouille», a indiqué le maitre-nageur Mbaye Cogna à la Rfm.