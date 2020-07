Nous venons de perdre un grand ami et frère, Son Excellence, Monsieur Cheikh Sadibou Fall, ancien Ambassadeur du Sénégal en Italie, ancien Ministre (Urbanisme et Habitat, Intérieur, Pêche) et ancien Maire de la Commune d’arrondissement de Fann Point E (Dakar).

Il a été de son vivant un haut cadre intellectuel et politique, militant convaincu du parti démocratique sénégalais (PDS). Un homme pourvu d’immenses qualités humaines qui forcent le respect : courtois, sérieux, rigoureux et travailleur.

Voilà pourquoi, il a su toujours accomplir toutes les missions qui lui ont été confiées avec efficacité et dans la plus grande transparence.

Son départ du Pds ne l’avait pas pour autant éloigné du champ politique

Avec des compagnons historiques, Pape Samba Mboup, ancien ministre et chef de cabinet du Président Abdoulaye Wade, Fatou Gueye Aly, ancienne conseillère économique et sociale et FARBA Senghor, ancien ministre, il a été des fondateurs de la formation politique Mbollo Askanwi, (les libéraux Républicains), engagés aux côtés du Président de la République, Monsieur Macky Sall, alors en quête épuisé d’un autre mandat durant toute la campagne électorale de la présidentielle de février 2019.

Ancien Ministre de l’Intérieur, donc bien au faite des questions électorales et politiques, il a été choisi pour être membre de la Conférence des leaders de la Mouvance présidentielle, Benno Bokk yakar.

Son savoir-faire et son commerce agréable avaient fini de faire de lui un interlocuteur respectable et respecté. Un homme juste et fidèle à ses idées et convictions.

C’est pourquoi, à l’occasion du rappel à Dieu de cette figure marquante de notre pays, nous exprimons notre compassion et présentons nos condoléances attristées à son épouse, à ses enfants et à sa famille.

Le soutien du Président Sall

Nous associons à ces condoléances, Monsieur le Président de la République qui a été son ami de tout temps. Le chef de l’État Macky Sall l’a beaucoup soutenu tout au long de sa maladie.

Nos pensées vont également aux membres de la Mouvance présidentielle et surtout au Président Abdoulaye Wade avec qui il a eu un long compagnonnage. à tous les libéraux tous bords confondus, à toute la classe politique. et enfin à l’ensemble du peuple Sénégalais dont il a été un grand serviteur jusqu’à son dernier souffle.

Nous retenons tout simplement de notre frère Cheikh Sadibibou Fall qu’il a été d’une grande loyauté à son idéal politique. D’une discrétion légendaire dans ses rapports à autrui et d’une générosité exceptionnelle à l’égard de ses semblables.

En somme, il constituait à bien des égards un exemple de patriotisme pour la jeunesse africaine et un intellectuel de haut niveau

Qu’Allah Le-Tout-Puissant lui réserve, dans sa Miséricorde, une place privilégiée en Son paradis céleste ! Amine.

*Ancien Ministre

Président Mbollo AskanWi,

Les Libéraux Républicains