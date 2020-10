footballeur sénégalais est très calme partout où il est vu, et en plus il conduit des voitures de luxe. En effet, selon le media nigérian Legit, la star de Liverpool possède un Marsandi G63 AMG de 200 000 dollars soit 111 millions de F CFA, une Bentley Continental GT d’une valeur de 200 000 dollars, une Audi RS7 de 120 000 dollars (66 millions de F CFA) et un Range Rover Evoque d’une valeur de 200 000 dollars.

La source indique que le Sénégalais est souvent aperçu avec son Range Rover à l’entraînement. Pour rappel, Sadio Mané est à une valeur nette de 20 millions de dollars en 2020. Cela fait de lui l’un des footballeurs les plus riches du monde