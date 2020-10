XALIMANEWS-Guéri de la covid-19, l’international sénégalais, Sadio Mané est revenu sur sa période d’auto-isolement.

« Ce fut un moment vraiment très difficile pour moi, pas seulement pour moi, la situation actuelle est un peu compliquée », avance t-il.

« Quand j’étais positif, j’ai été surpris parce que je ne sais pas pourquoi je l’ai eu. J’ai essayé de récupérer aussi vite que possible et finalement je suis de retour et je suis vraiment heureux. Je veux juste dire à tout le monde de rester en sécurité et de se protéger car c’est vraiment important. Cette maladie est quelque chose d’incroyable. Vous ne comprenez pas avant de l’avoir. Je ne souhaite à personne de l’attraper parce que ce n’est pas facile. J’espère que tout le monde respectera les mesures barrière », s’est confié le Ballon d’Or africain.