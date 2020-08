XALIMANEWS- La pandémie du coronavirus a beaucoup touché Saint-Louis. Depuis le début de la maladie dans le pays, 115 patients ont été hospitalisés au Centre de Traitement des Épidémies (Cte) de Saint-Louis. Mais durant la semaine du 08 au 15 août, la région de Saint-Louis a enregistré 68 nouveaux cas de Covid-19, informe le journal L’As. Le nombre de patients en cours de traitement est aussi passé de 33 à 59. Cependant, plus d’une trentaine de patients ont été déclarés guéris et sortis. Les cas issus de la transmission communautaire ont connu une progression fulgurante surtout au niveau du District sanitaire de Saint-Louis qui a enregistré 46 cas sur un total de 56 pour la région. D’ailleurs, sur les 115 cas, 81 proviennent du District sanitaire de Saint-Louis alors que 29 sont de Richard-Toll. Il y a cinq autres cas provenant de Louga (3), un de Thiès et un de Dakar.