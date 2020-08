XALIMANEWS : « Nous devons continuer la lutte contre la pandémie et poursuivre les interventions sanitaires de routine, si nous voulons préserver les acquis du système de santé et éviter de fragiliser les performances que nous avons obtenues », a dit Abdoulaye Diouf Sarr aux médecins chefs des 14 régions du pays

Cette rencontre avec les médecins chefs de région a permit au ministre de la Santé et de l’Action d’évoquer le “projet d’investissement d’un système de santé résilient et pérenne”. Ce projet fera l’objet d’un conseil présidentiel, selon Abdoulaye Diouf Sarr.

En même temps M. Sarr a salué, félicité et rendu hommage aux médecins chefs de district et à tout le corps médical pour les efforts fournis dans la lutte contre le Covid-19, avec les mots suivants: “au prix de nombreux efforts et de sacrifices, vous travaillez pour le bien-être des populations ».