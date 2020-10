XALIMANEWS-Le ministre de la Santé et de l’Action Sociale, Abdoulaye Diouf Sarr a procédé, ce vendredi au lancement de la campagne « OCTOBRE ROSE », à Yeumbeul.

Il a profité de cette occasion pour annoncer que le district sanitaire de Yeumbeul sera doté d’un appareil de mammographie numérique, d’ici la fin du mois d’octobre.

EXTRAIT DU DISCOURS DU MINISTRE DE LA SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE :

« Je voudrais demander aux Directeurs d’hôpital de rendre davantage accessibles les appareils de mammographie durant de mois d’octobre. Par ailleurs, les Médecins-chefs de région et le Médecins chefs de district, devront prendre les dispositions pour organiser des activités de sensibilisation et de dépistage, dans le respect strict des mesures barrières. L’épidémie de COVID-19 sévit toujours mais nous devons relever le défi de la continuité des services, prendre en charge les autres pathologies et démontrer la capacité de résilience de notre système de santé. La détection précoce du cancer du sein et le dépistage des lésions précancéreuses du col de l’utérus sont intégrés dans les soins de santé primaires depuis 2019. Mes services travaillent actuellement à rendre disponible ces offres dans tous les districts sanitaires du pays. Mon département est toujours déterminé à faire face aux maladies chroniques non transmissibles en général, et aux cancers en particulier. C’est pourquoi, nous investissons dans des formations spécifiques aux personnels de santé, mettons des équipements adaptés à la disposition des points de prestations et renforçons l’accessibilité financière des médicaments et techniques de traitement. Dans ce cadre, je vous annonce que, à partir de ce mois, le district sanitaire de Yeumbeul sera doté d’un appareil de mammographie numérique. »